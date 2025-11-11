Horóscopo de HOY, martes 11 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para desarrollar proyectos será destacada por generar más opciones. Amor: alguna circunstancia le obligará a dar explicaciones, pero será convincente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un plan elaborado con poca expectativa será el que arroje mejores resultados. Amor: una alegre novedad aliviará la rutina de la pareja y generará nueva esperanza.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento apropiado para traslados o mudanzas de proyectos; buenos resultados. Amor: vivirá con entusiasmo la invitación a un encuentro con la persona que admira.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes ocuparán su atención y le distraerá de las metas planeadas. Amor: una confusión será aclarada y ayudará a recuperar las alegres vivencias en común.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán novedades de resultados positivos que no han sido previstos. Orgullo. Amor: tendrá un acercamiento audaz con la persona que desea conocer; posible romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será destacado y tomado como modelo para otros. Amor: alguien que le resulta atractivo estará distante, pero tendrá inspiración para hablarle.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cierto desorden podría ser perjudicial para los proyectos encargados. Amor: momento para terminar con las discusiones y dedicarse a escuchar en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con un negocio inesperado por lo exitoso. Amor: hacer exigencias en la pareja no será buena idea, mejor será salir, charlar y pasarla bien.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un plan bien armado no será garantía de éxito, sí su aplicación. Amor: una actitud casual mostrará rasgos negativos que no caerá bien en la pareja; atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se producirán demoras o suspensiones que producirán nuevos planes. Amor: cierta incomodidad en la pareja estará causada por actitudes que alteran la armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: comprobará con agrado que lo que era un sueño lejano, comienza a cumplirse. Amor: una ex pareja será un obstáculo para iniciar algo nuevo; falta sanar el pasado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su tenacidad ayudará a que vea las cosas tal cual son; alerta por fallas y pérdidas. Amor: la pareja generará la ternura y seguridad que tanto necesita y surge nuevo comienzo

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AVENTURERA, CURIOSA E INTUITIVA. LOGRA RESALTAR LO PLACENTERO DE CADA ENCUENTRO.