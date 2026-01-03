Horóscopo de HOY, sábado 3 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: iniciará una actividad poniendo en su lugar a personas con poca capacitación. Amor: momento para escuchar con atención quejas en la pareja que no ha atendido.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: habrá actitudes incompatibles con el avance de un proyecto pero las vencerá. Amor: llegará invitación para una cita y todo le conducirá a un cálido romance.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: una reunión productiva le ayudará a fortalecer un proyecto estancado. Amor: conocerá a una bella persona con la que podrá compartir una dulce afinidad.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: hará bien en no perder de vista el control de gastos y la capacitación. Amor: posibles altibajos en las parejas pero favorable para iniciar nuevas relaciones.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: crecerá una demanda de su entorno que indica que hay cosas para arreglar. Amor: sus argumentos crearán ideas que a alguien les parecerán encantadoras.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: medidas contradictorias provocarán trastornos en negocios o proyectos. Amor: prestará oídos a secretos que le llenarán de expectativas con cierta persona.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: habrá actitudes de gente maliciosa, pero no podrán hacerle daño. Amor: la calidez anidará en su corazón y le animará para una cita inolvidable.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: ciertas circunstancias le obligarán a actuar de un modo inusual. Amor: momento propicio para no enojarse y tener comprensión con quien le fastidia.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: alguien con fama de incumplidor le pedirá un préstamo. Amor: la persona menos imaginada demostrará que le admira desde hace mucho tiempo.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: alguien le traerá una solución increíble a un viejo problema. Amor: un enredo se resolverá de modo gracioso y llenará de expectativas a la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: llegarán los recursos necesarios para mejorar el negocio o proyecto. Amor: querrá ser indiferente ante cierta persona pero no podrá y surgirá el romance.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá las evaluaciones más inesperadas pero su trabajo será el mejor. Amor: tendrá el ánimo dispuesto para escuchar los problemas e intimidades de los otros.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONSERVADORA CON EL DINERO, SABE GANARLO PERO TIENDE A GASTAR POCO Y AHORRAR.