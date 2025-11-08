Horóscopo de HOY, sábado 8 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su posición será cada día mejor considerada y un cambio positivo se avecina. Amor: su mundo afectivo se llenará de entusiasmo, se acercará esa persona que le gusta.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: faltará poco para presentar un proyecto que causará asombro. Llega beneficio. Amor: llegará esa persona que espera desde hace mucho tiempo; amable encuentro.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: propuestas geniales le llenarán de elogios y comenzará a sumar éxitos. Amor: la sinceridad será el camino para disculpar una actitud que fue impulsiva.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: su afán por obtener nuevos negocios tendrá su premio; llegan logros. Amor: un intercambio de afinidad terminará en cálida atracción y anunciado romance.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: si deja manifestar su ambición, surgirá nueva perspectiva y un proyecto audaz. Amor: habrá necesidad de una actitud protectora en la relación y la armonía crecerá.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: meditará bien los pasos a seguir, superará obstáculos y llegará al éxito. Amor: su intimidad se verá reforzada por experimentar nuevas y dulces vivencias.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: elogiarán su desempeño pero cierta gente exagerará con las críticas. Amor: comenzará a sentir atracción por el encanto de alguien que trabaja a su lado cada día.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para reorganizar los proyectos y evaluarlos. Amor: hacer promesas no será buena idea en la relación; será momento para ser espontáneos.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: problemas familiares y el trabajo no serán buena mezcla. Amor: defenderá a la pareja de confusiones urdidas por entrometidos, pero los alejará.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su entorno abunda en gente poco idónea, pero los capacitará bien. Amor: un momento gracioso estimulará la calidez y fortalecerá el momento romántico.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: querrá tener la razón en los motivos que malograron un buen proyecto. Amor: gente conflictiva se alejará y el clima íntimo de la pareja recuperará la armonía.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su actitud sensible será la más adecuada para iniciar un proyecto especial. Amor: su pareja se transformará en la persona que más ama y desplazará a los amigos.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: CUMPLIDORA CON EL TRABAJO PERO A VECES TÍMIDA EN CUESTIONES DE AMOR.