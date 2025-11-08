Horóscopo de hoy, sábado 8 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 8 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 8 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su posición será cada día mejor considerada y un cambio positivo se avecina. Amor: su mundo afectivo se llenará de entusiasmo, se acercará esa persona que le gusta.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: faltará poco para presentar un proyecto que causará asombro. Llega beneficio. Amor: llegará esa persona que espera desde hace mucho tiempo; amable encuentro.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: propuestas geniales le llenarán de elogios y comenzará a sumar éxitos. Amor: la sinceridad será el camino para disculpar una actitud que fue impulsiva.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: su afán por obtener nuevos negocios tendrá su premio; llegan logros. Amor: un intercambio de afinidad terminará en cálida atracción y anunciado romance.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: si deja manifestar su ambición, surgirá nueva perspectiva y un proyecto audaz. Amor: habrá necesidad de una actitud protectora en la relación y la armonía crecerá.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: meditará bien los pasos a seguir, superará obstáculos y llegará al éxito. Amor: su intimidad se verá reforzada por experimentar nuevas y dulces vivencias.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: elogiarán su desempeño pero cierta gente exagerará con las críticas. Amor: comenzará a sentir atracción por el encanto de alguien que trabaja a su lado cada día.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para reorganizar los proyectos y evaluarlos. Amor: hacer promesas no será buena idea en la relación; será momento para ser espontáneos.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: problemas familiares y el trabajo no serán buena mezcla. Amor: defenderá a la pareja de confusiones urdidas por entrometidos, pero los alejará.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su entorno abunda en gente poco idónea, pero los capacitará bien. Amor: un momento gracioso estimulará la calidez y fortalecerá el momento romántico.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: querrá tener la razón en los motivos que malograron un buen proyecto. Amor: gente conflictiva se alejará y el clima íntimo de la pareja recuperará la armonía.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su actitud sensible será la más adecuada para iniciar un proyecto especial. Amor: su pareja se transformará en la persona que más ama y desplazará a los amigos.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: CUMPLIDORA CON EL TRABAJO PERO A VECES TÍMIDA EN CUESTIONES DE AMOR.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC