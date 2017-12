El futuro del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se definirá el próximo 24 de enero en un juicio que busca condenarlo con nueve años y seis meses de cárcel por crímenes de corrupción y lavado de dinero.

Medios afirmaron que el ex presidente brasileño estaría acompañado en el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil por el músico Paul David Hewson, más conocido como Bono, el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica y el ex precandidato demócrata y actual senador de Estados Unidos, Bernie Sanders.



Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2018 en Brasil.



Tres magistrados serán los encargados de definir si el ex presidente brasileño va a la cárcel por crímenes de corrupción y lavado de dinero.

Lula fue sentenciado por el juez federal Sérgio Moro, quien es responsable de la investigación por el escándalo de corrupción en Petrobras, por el caso sobre un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá.



Las acusaciones señalan que el ex mandatario habría recibido como soborno de la constructora OAS ese inmueble a cambio de garantizar contratos con la petrolera estatal.