Primero hay que diferenciar a qué se hace referencia cuando se habla de COVID-19 prolongado: son los casos en los que algunos de los síntomas se demoran en desaparecer del cuerpo de la persona infectada.

Según el portal The Conversation, “la infección por SARS-CoV-2 produce sintomatología de COVID-19 en hasta el 80% de los casos durante las primeras dos semanas”. Aunque hay casos en los que “los pacientes no se recuperan por completo y tienen complicaciones tardías”.

“Alrededor de un 5% de los pacientes que padecen COVID-19 refieren persistencia de síntomas meses después de la curación [...] Fatiga, disnea, tos, alteraciones del olor y del gusto, dolores articulares y musculares”, apunta la web.

Quizás conozcamos a personas que, justamente, luego de padecer el coronavirus, se quedaron sin la capacidad de sentir los sabores de la comida, una de las afecciones posteriores al COVID-19.

Pero esta nota hace referencia a otro tipo de casos: ¿qué sucede con aquellas personas a las que les tomó más de lo usual combatir el coronavirus?

A continuación, traemos a colación algunos de esos casos.

UNA ENFERMEDAD QUE SE ALARGA

Al grupo de personas que sufrieron de coronavirus por más semanas de lo que se esperaría, pertenece Anastacio Cruz, uno de los pacientes que se atendió en el hospital Natividad de California.

Según información del mismo nosocomio, él pasó 13 semanas infectado, de las cuales, la mitad, en un coma inducido “mientras un ventilador bombeaba oxígeno a sus pulmones”.

A sus 59 años, Cruz sostenía que jamás se había enfermado ni tenía condiciones preexistentes para que el coronavirus lo complicara. Su trabajo era duro -era agricultor-, y solo fue cuando tuvo “dolores corporales leves”, que fue al médico.

Una inyección prometía sanarlo, pero no fue así.

“Estuve enfermo durante ocho días. Me sentía muy cansado y me dolían mucho los pies. Pero pasaron varios días antes de empezar a toser. Y luego llegó la fiebre. Cuando ya no podía respirar, me asusté”.

Lo que siguió fue que lo derivaron a UCI, donde pasó 10 semanas con “diferentes niveles de sedación”. Felizmente, casi tres meses después de haber sido ingresado al hospital, venció al COVID-19.

Así como Cruz, Aurora Vazquez, se quedó seis semanas en el hospital, de las cuales, 24 horas estuvo con respirador y en coma.

La página web del hospital Natividad recuerda que Vázquez “trabajaba empaquetando lechuga romana”, hasta que se expuso al COVID-19 a través del contacto con otra persona.

Del trabajo la mandaron a aislarse a su casa, pero ya era tarde.

“Me dolía el cuerpo y tuve fiebre. Se sentía como si tuviera fiebre en el interior de mi cuerpo; pero por fuera, tenía frío”.

No pensó que tenía coronavirus, pero igual fue al hospital. Allí, tuvo que hacerle frente a la enfermedad. A sus 44 años, “pasó 24 días con un respirador y en coma inducido antes de recuperarse en la Unidad de Rehabilitación Intensiva”.

CASOS GRAVES

También hay casos de personas que tuvieron que luchar contra el coronavirus por más meses. Se recuerda, por ejemplo, al británico Dave Smith, quien estuvo infectado diez meses.

En marzo del año pasado, durante la primera ola en el Reino Unido, el hombre de 72 años rompió el récord de la infección de COVID-19 más larga del mundo.

Durante 300 días, su cuerpo albergó al virus activo.

Según la agencia AFP, él perdió más de 60 kilos, mientras que su esposa coordinó hasta en cinco ocasiones su funeral.

“En un momento dado, estuve postrado en cama durante dos o tres meses. Mi mujer tuvo que lavarme y afeitarme en la cama porque no podía levantarme”, declaró.

En tanto que la agencia de noticias recuerda que, solo cuando fue tratado con un “cóctel experimental del grupo estadounidense Regenero”, “el mismo que recibió Donald Trump”, que dio negativo a una prueba de coronavirus.

Y, ahora, científicos de Brasil investigan el caso de “un paciente que dio positivo para el coronavirus en test PCR durante 218 días”, tiempo en el que el virus “se replicó y hasta mutó”.

Quien padeció el suplicio fue un hombre de 40 años que había “pasado por un tratamiento agresivo contra el cáncer”, por lo que su sistema inmunológico estaba debilitado.

Anadolu Agency anota que se “indicó que el paciente permaneció en el hospital la mayor parte del tiempo” y que “estuvo en cuarentena en su domicilio por unos días”.

“Además, las pruebas serológicas realizadas al paciente mostraron que no desarrolló ningún anticuerpo contra el coronavirus”, concluye el medio.

