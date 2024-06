Un 25 de junio, pero de 1678, la noble veneciana Elena Cornaro Piscopia se convierte en la primera mujer que recibe un doctorado de Filosofía. Lo obtiene en la Universidad de Padua.

OTRAS EFEMÉRIDES

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1806.- Desembarco cerca de Buenos Aires de una expedición británica, compuesta de 1.800 hombres, al mando del general Beresford.

1857.- Se publica el libro de poemas ‘Las flores del mal’, de Charles Baudelaire.

1876.- Batalla de ‘Little Big Horn’, donde los estadounidenses pierden ante los jefes indios sioux ‘Caballo Loco’ y ‘Toro Sentado’.

1877.- Entra en erupción el volcán Cotopaxi, a 80 kms de Quito. Los fértiles valles de Chilo y Tambuco quedan arrasados.

1906.- Pedro Montt triunfa en las elecciones presidenciales de Chile.

1947.- Se publica el Diario de Ana Frank.

1950.- Guerra de Corea: los norcoreanos invaden el sur.

1967.- The Beatles graban en directo ‘All you need is love’, en el programa ‘Our World’, vía satélite desde la BBC para 30 países. Su última actuación en televisión.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

1991.- Las repúblicas yugoslavas de Eslovenia y Croacia proclaman su independencia.

1993.- La conservadora Kim Campbell, primera mujer jefa del Gobierno en Canadá.

2015.- El Tribunal Supremo de EE.UU. avala la reforma sanitaria de Obama.

2017.- Nueve muertos y 158 personas rescatadas tras naufragar el barco turístico ‘El Almirante’, en el embalse de Guatapé, noroeste de Colombia.

2018.- Tercera huelga general en Argentina contra la política económica del gobierno de Macri.

2021.- Tirotean el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, que sale ileso.

NACIMIENTOS

1852.- Antonio Gaudí, arquitecto español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1911.- William Howard Stein, bioquímico estadounidense, Nobel de Química.

1924.- Sidney Lumet, cineasta estadounidense.

1925.- John Briley, novelista y guionista estadounidense.

1928.- Pierre Culliford, ‘Peyo’, dibujante belga, creador de ‘Los Pitufos’.

1961.- Ricky Gervais, actor, humorista y escritor británico.

1963.- George Michael, músico británico.

DEFUNCIONES

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2009.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

.- Farrah Fawcett, actriz estadounidense.

2015.- Patrick Macnee, un actor británico.

2017.- Corina González, política nicaragüense del Frente Sandinista.

2021.- Antonio Helguera, caricaturista mexicano.