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El recién elegido papa León XIV, Robert Prevost, se dirige a la multitud desde el balcón de la logia central principal de la Basílica de San Pedro por primera vez, en el Vaticano, el 8 de mayo de 2025. (Tiziana FABI / AFP)
El recién elegido papa León XIV, Robert Prevost, se dirige a la multitud desde el balcón de la logia central principal de la Basílica de San Pedro por primera vez, en el Vaticano, el 8 de mayo de 2025. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

Hace un año, el 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost era elegido Papa y anunciaba que se haría llamar León XIV.

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