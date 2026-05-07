Hace un año, el 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost era elegido Papa y anunciaba que se haría llamar León XIV.

OTRAS EFEMÉRIDES

1429.- Juana de Arco, a cargo de un Ejército de 5.000 hombres, libera el sitio de Orleans (Francia) de la dominación inglesa.

1886.- La Coca-Cola comienza a comercializarse en una farmacia de Atlanta (EE.UU.), concebida inicialmente como un remedio para aliviar la digestión.

1902.- La erupción del volcán La Montagne Pelée sepulta la ciudad de Saint Pierre (Martinica) y causa la muerte de 30.000 personas.

1945.- Segunda Guerra Mundial. Día de la Victoria en Europa: los Aliados celebran la rendición incondicional de Alemania. Rusia lo hace el 9 de mayo.

1970.- Sale a la venta el álbum ‘Let it be’, de la banda británica The Beatles.

1984.- La URSS encabeza el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, seguida por trece países.

1996.- La Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva Constitución, en la que quedan abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial.

2007.- Unionistas y nacionalistas juran sus cargos en el nuevo Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, culminando el proceso de paz.

2013.- El Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia a cuatro años de cárcel para Silvio Berlusconi, por fraude fiscal, en el ‘caso Mediaset’, reducida finalmente a uno en virtud de la Ley de Indultos.

2018.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la vuelta a las sanciones.

2022.- ‘Bongbong’ Marcos, hijo del dictador Marcos, gana por aplastante mayoría las presidenciales en Filipinas.

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NACIMIENTOS

1828.- Jean Henri Dunant, suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional y primer Premio Nobel de la Paz en 1901.

1884.- Harry S. Truman, expresidente de Estados Unidos.

1903.- Fernand Costandin, ‘Fernandel’, actor cómico francés.

1906.- Roberto Rossellini, cineasta italiano.

1926.- David Attenborough, naturalista británico.

1966.- Marta Sánchez, cantante española.

1970.- Luis Enrique Martínez, jugador y entrenador de fútbol español.

1975.- Enrique Iglesias Preysler, cantante español.

2003.- Moulay Hassan, hijo del rey Mohamed VI de Marruecos y heredero al trono.

DEFUNCIONES

1873.- John Stuart Mill, filósofo y economista inglés.

1880.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1903.- Paul Gauguin, pintor francés.

1982.- Gilles Villeneuve, piloto de Formula 1, canadiense.

1994.- George Peppard, actor estadounidense.

1999.- Sir Dirk Bogarde, actor británico.

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Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona coincidieron este martes 5 de mayo en que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada, durante la séptima audiencia del juicio por su fallecimiento. (EFE)

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