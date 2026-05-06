En un 7 de mayo, pero de 2005, en España concluye el mayor proceso de regularización de extranjeros de la historia, con más de 691.000 solicitudes presentadas.
1824.- Estrenada en Viena la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven.
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1891.-Colocada la primera piedra del edificio de la Real Academia Española, en Madrid.
1915.- Primera Guerra Mundial: un submarino alemán hunde en el mar de Irlanda al trasatlántico estadounidense ‘Lusitania’, pereciendo cerca de 1.200 personas.
1932.- El presidente francés, Paul Doumer, es asesinado en París, por un exiliado ruso.
1945.- Segunda Guerra Mundial: Alemania se rinde incondicionalmente ante los aliados en Reims (Francia), poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.
1946.- Funda la compañía Sony, en Japón.
1954.- La derrota francesa en la batalla de Diên Biên Phu marca el fin de la presencia gala en Indochina.
1973.- El diario ‘The Washington Post’ gana el premio Pulitzer por su investigación del ‘escándalo Watergate’.
1997.- Intel lanza su microprocesador Pentium II.
1998.- Los consorcios automovilísticos ‘Daimler Benz’ y ‘Chrysler’ se fusionan, formando el tercer grupo más importante del sector.
1999.- El papa Juan Pablo II viaja a Rumanía, siendo el primer Pontífice que viaja a un país de mayoría ortodoxa desde el cisma de 1054.
2001.- Ronald Biggs, el legendario cerebro del asalto al tren de Glasgow, se entrega a la justicia británica.
2015.- El Partido Conservador gana por mayoría absoluta las elecciones en el Reino Unido y David Cameron renueva como primer ministro.
2016.- Liberados los periodistas españoles Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, secuestrados en Alepo (norte de Siria) desde julio de 2015.
2017.- Emmanuel Macron gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas frente a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen.
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2023.- Liga Árabe readmite a Siria pero impone una hoja de ruta para la reconciliación.
2024.- Vladimir Putin renueva como presidente de Rusia para un quinto mandato de seis años.
1711.- David Hume, filósofo inglés.
1833.- Johannes Brahms, músico alemán.
1840.- Piotr Tchaikovski, músico ruso.
1892.- Josip Broz ‘Tito’, expresidente de Yugoslavia.
1901.- Gary Cooper, actor estadounidense.
1919.- Eva Duarte de Perón, exprimera dama argentina.
1939.- Ruud Lubbers, político holandés.
1948.- Lluis Llach, cantautor español.
1960.- Almudena Grandes, escritora española.
1987.- Chiara Ferragni, bloguera e influencer italiana.
1825.- Antonio Salieri, compositor italiano.
1986.- Gaston Deferre, político francés.
1992.- Pedro Gómez Valderrama, diplomático, político y escritor colombiano.
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2011.- Severiano Ballesteros, golfista español, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
2016.- Fernando Álvarez de Miranda, político español.
2017.- Hugh Thomas, historiador e hispanista británico.
El primer caso de hantavirus en el MV Hondius no pudo haberse contagiado durante el crucero, dijo el miércoles 6 de mayo a la AFP una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de embarcar, la pareja neerlandesa en el origen del brote había recorrido Chile, Uruguay y Argentina, indicaron las autoridades argentinas. (AFP)
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