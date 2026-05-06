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Varios cientos de trabajadores inmigrantes esperan en una oficina de la seguridad social para exigir sus documentos como parte del intento del gobierno español, en Madrid, el 7 de mayo de 2005. (PHILIPPE DESMAZES / AFP)
Varios cientos de trabajadores inmigrantes esperan en una oficina de la seguridad social para exigir sus documentos como parte del intento del gobierno español, en Madrid, el 7 de mayo de 2005. (PHILIPPE DESMAZES / AFP)
/ PHILIPPE DESMAZES
Por Agencia EFE

En un 7 de mayo, pero de 2005, en España concluye el mayor proceso de regularización de extranjeros de la historia, con más de 691.000 solicitudes presentadas.

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