La conexión entre Venezuela e Irán se desmorona tras la caída de Nicolás Maduro

La operación Resolución Absoluta, que acabó con los días en el poder de Nicolás Maduro, no solo inauguró una nueva era política en Venezuela, hoy bajo la tutela de Estados Unidos, sino que también envió mensajes a Cuba (cuyo régimen, según Donald Trump, “está por caer”), Colombia y México sobre lo que puede venir en nuestra región como parte de la estrategia de seguridad nacional de la Administración Trump.

Este plan del gobierno republicano, divulgado hace poco más de un mes, pretende restaurar “la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” como un pilar fundamental para el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, que irá hasta enero del 2028.

Y entonces el trasfondo geopolítico de la incursión militar estadounidense en Caracas va más allá de América Latina y alcanza a China y Rusia, potencias rivales de Estados Unidos que han incrementado su influencia en los países del continente americano, sobre todo el gigante asiático, convertido en el mayor socio comercial de varios de ellos.

En el caso de China no se trata solo del petróleo venezolano sino que el país llanero pasó a ser en los últimos años el aliado más fiel de Beijing en Latinoamérica, lo cual despertó mucho escozor y fastidio en la Casa Blanca. Además, se dice que China ha venido tomando control de la extracción de minerales estratégicos y tierras raras en el arco minero del Orinoco, tesoros casi inexplotados en el subsuelo de Venezuela.

Si bien Rusia ha estado más ocupado desde comienzos del 2022 en la guerra con su vecina Ucrania, también es cierto que en los últimos tiempos desplegó asesores militares, sistemas antiaéreos, radares y entrenamiento en inteligencia en la Venezuela de Maduro. Y ello también desató inquietud en Washington.

Y en este listado de estados a los que EE.UU. quiere ver lejos no puede faltar Irán, potencia del Medio Oriente con un ascendiente en territorio llanero que empezó con el gobierno de Hugo Chávez y que se acentuó con su sucesor Nicolás Maduro.