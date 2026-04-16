En las horas y días siguientes a la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, el Gobierno Estadounidense -a través de su secretario de Estado, Marco Rubio- habló de tres fases en la conducción de Venezuela: estabilización, reconstrucción y transición. Todas ellas todavía a cargo del chavismo, pero con Washington como el gran jefe que otorga luz verde o no a los actos del régimen.

Como presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha cumplido esta semana cien días al frente del país llanero. A propósito de la ocasión compartió un video en Telegram en el cual dice que apuesta por una relación “a largo plazo” con Estados Unidos y por la consolidación de una “agenda conjunta para el desarrollo compartido”.

Además, mostró la “plena disposición” de su equipo a “consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética” con EE.UU., un sector crucial para hacer que las supuestas mejoras económicas lleguen realmente a los bolsillos de los venezolanos, en un contexto de protestas de trabajadores que reclaman aumentos en sus ingresos en medio de una persistente inflación y un deterioro del poder adquisitivo.

La primera mujer en la historia venezolana en ocupar el máximo cargo político tiene todavía para un rato largo en el Palacio de Miraflores pues no hay visos de que esté cerca la tercera fase (transición) en el plan estadounidense. Además, Donald Trump no se ha cansado de decir que está “encantado” con el desempeño de Delcy Rodríguez.

Este martes 14, además, la mandataria encargada inscribió al abogado Jihad Smaili para que la represente ante la justicia estadounidense en litigios pendientes y futuros y en asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca.

Según la agencia EFE, el contrato con el jurista también contempla servicios ligados a “la futura campaña política”, es decir, “su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela”, las cuales aún no tienen fecha programada, pero en las que el chavismo también pretende estar.