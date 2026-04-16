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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, en Caracas, el 8 de abril de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, en Caracas, el 8 de abril de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ PALACIO DE MIRAFLORES
Por Francisco Sanz Gutiérrez

En las horas y días siguientes a la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, el Gobierno Estadounidense -a través de su secretario de Estado, Marco Rubio- habló de tres fases en la conducción de Venezuela: estabilización, reconstrucción y transición. Todas ellas todavía a cargo del chavismo, pero con Washington como el gran jefe que otorga luz verde o no a los actos del régimen.