Keir Starmer dejará de ser primer ministro británico en pocas semanas y la búsqueda de su sucesor parece estar encaminada. Andy Burnham, exalcalde de Mánchester, es el favorito para ser elegido el próximo líder del Partido Laborista y con ello asumiría el cargo de jefe de gobierno. A su favor tiene la contundente victoria que logró el último jueves en unas elecciones parlamentarias extraordinarias, con las que demostró que puede atraer a votantes de diferentes tendencias políticas.

Burnham es considerado el único en carrera, especialmente porque hasta ahora no enfrenta rivales. El ministro del gabinete Darren Jones, señalado como posible rival, descartó postular al liderazgo del partido. Otra figura que sonó como opción es el exsecretario de Salud Wes Streeting, pero ya anunció que respaldará a Burnham.

Starmer, que anunció su plan de dimitir el lunes 22, se vio forzado a dimitir al perder la confianza de su grupo parlamentario. Dejará el cargo tras dos años marcados por tropiezos y errores que le significaron duras críticas dentro de su partido y de parte de la ciudadanía.

Starmer se reunió el martes en Downing Street con Burnham. Fue su primer encuentro después de que el exalcalde de Mánchester ganara el 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra. triunfo que le permitió regresar al Parlamento.

Pese a las pésimas cifras del Partido Laborista en las encuestas y a las pérdidas sustanciales en las elecciones locales de mayo, Burnham venció al candidato del partido antiinmigración Reform UK, además de captar votos de otros partidos políticos de izquierda. Aumentó de manera considerable la proporción de voto laborista hasta casi el 55%, señala la agencia AP.

Burnham es el único diputado laborista que ha anunciado su intención de reemplazar a Starmer. Para lograrlo deberá optar al liderazgo del Partido Laborista en un proceso interno que se abrirá el 9 de julio y cerrarán una semana después. De acuerdo con el calendario indicado, la elección del futuro líder podría completarse el 17 de julio, si no se presentan más rivales.

El sucesor del actual primer ministro debería estar en funciones para cuando el Parlamento regrese de su receso de verano el 1 de setiembre.

“Rey del Norte”

Burnham fue alcalde del Gran Manchester hasta el 19 de junio, cuando dejó el cargo para asumir como miembro del Parlamento por Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

El exalcalde, de 56 años, nació en Aintree, un suburbio de Liverpool, pero pasó toda su infancia en Culcheth, una pequeña localidad rural en el condado de Cheshire, cerca de Warrington y Makerfield.

Se unió al Partido Laborista a los 14 años y consiguió una prestigiosa plaza para estudiar inglés en la Universidad de Cambridge gracias a su buen desempeño en el colegio. Se trasladó a Londres tras graduarse.

En su periodo como alcalde -que asumió en el 2017, Burnham tuvo amplia popularidad. El respaldo hizo que este político se ganara el apodo de “rey del Norte” por su defensa de la región durante la pandemia de Covid-19. Burnham se enfrentó al gobierno de Boris Johnson por el trato que este había dado a su región durante la emergencia sanitaria.

También es conocido por su estilo optimista y relajado, así como por ser un buen comunicador.

“Sus críticos, en cambio, lo describen como un político oportunista que se enfrentaría a las mismas limitaciones económicas que han frenado el ineficaz gobierno de Starmer, así como al mismo electorado inquieto e impaciente”, señala el diario “The New York Times”.

Antes de su cargo de alcalde, Burnham fue elegido diputado en el 2001 por su ciudad natal, Leigh, en el Gran Manchester. Posteriormente fue ministro bajo el mandato de Tony Blair, el primer ministro centrista del Nuevo Laborismo entre 1997 y el 2007, y posteriormente fue nombrado secretario de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte bajo el sucesor de Blair, Gordon Brown.

Burnham se postuló para el liderazgo del Partido Laborista en el 2010 ofreciendo un “socialismo ambicioso”, pero quedó cuarto entre los cinco aspirantes. En el 2015 se presentó nuevamente con una plataforma centrista que buscaba enfatizar su favoritismo hacia las empresas. Perdió ante el candidato de izquierda, Jeremy Corbyn.

El diario “The Guardian” apunta que tras pasar los últimos nueve años como alcalde del Gran Manchester, Burnham “está a punto de acceder al cargo político más importante del país, gracias a un cierto carisma y encanto juvenil, pero también con la promesa de que será diferente a quienes le precedieron, ofreciendo una política que comprende las motivaciones y preocupaciones de quienes viven fuera de Londres y se sienten ignorados”.

Más allá de Londres

Ha dedicado gran parte de los últimos años a abogar para que se tomen medidas para descentralizar el poder y alejarlo de Londres.

Según “The Financial Times”, Burnham está considerando la posibilidad de ubicar parte de la oficina del primer ministro en Manchester, en el norte del país.

Heading home after a big week in Westminster… thanks for the Z-Cars edits 😂 pic.twitter.com/DGJEul1Bz6 — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 24, 2026

Burnham ha expresado en el pasado que las desigualdades regionales presentes en el Reino Unido se deben en parte a la alta centralización del poder político en Londres.

“Burnham ya había defendido que cada región del Reino Unido contara con su propio gobierno autónomo, permitiendo así que todas eligieran un alcalde si así lo deseaban. En un libro publicado hace dos años junto con el alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, también abogó por una ‘ley fundamental’ que obligara al gobierno a igualar el nivel de vida en todo el país”, indica “The Guardian”.