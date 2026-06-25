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Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Milagros Asto Sánchez

Keir Starmer dejará de ser primer ministro británico en pocas semanas y la búsqueda de su sucesor parece estar encaminada. Andy Burnham, exalcalde de Mánchester, es el favorito para ser elegido el próximo líder del Partido Laborista y con ello asumiría el cargo de jefe de gobierno. A su favor tiene la contundente victoria que logró el último jueves en unas elecciones parlamentarias extraordinarias, con las que demostró que puede atraer a votantes de diferentes tendencias políticas.

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