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Kim Jong-un fue reelegido como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado, el máximo órgano de decisión y de gobierno de Corea del Norte. (Photo by Ed Jones / AFP)
Kim Jong-un fue reelegido como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado, el máximo órgano de decisión y de gobierno de Corea del Norte. (Photo by Ed Jones / AFP)
/ ED JONES
Por Agencia AFP

El órgano legislativo de Corea del Norte reeligió a Kim Jong-un como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado, el máximo órgano de decisión y de gobierno del país, anunció el lunes la agencia oficial de noticias KCNA.

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