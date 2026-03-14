Corea del Norte llevó a cabo una prueba de su sistema de lanzacohetes múltiples (MRLS) de “última generación”, informó el domingo la prensa estatal, un día después de que Seúl identificara el lanzamiento de alrededor de 10 misiles balísticos.

El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó la prueba el sábado, que “implicó doce lanzacohetes múltiples de ultraprecisión de 600 mm de calibre y dos compañías de artillería”, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim dijo que el ejercicio daría a los enemigos de Pyongyang “dentro del radio de alcance de 420 kilómetros” una sensación de “inquietud”, así como “una profunda comprensión del poder destructivo del arma nuclear táctica”, agregó.

La KCNA dijo el domingo que los “cohetes lanzados arrasaron el objetivo en una isla en el Mar del Este de Corea, a unos 364,4 km de distancia, con un 100% de precisión, demostrando una vez más la capacidad destructiva de su ataque concentrado y el valor militar del sistema”.

Kim elogió el MLRS como un “arma muy letal pero atractiva”.

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El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur dijo que había detectado múltiples lanzamientos el sábado desde el Norte hacia el Mar del Este, también conocido como el Mar de Japón.

La casa presidencial de Seúl condenó los lanzamientos como una “provocación que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” y urgió a Pyongyang a detener inmediatamente esas acciones.

Los lanzamientos se produjeron horas después de que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, dijera que el presidente estadounidense Donald Trump considera que una reunión con Kim, de Pyongyang, sería “buena”.

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