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La prueba realizada por Corea del Norte implicó doce lanzacohetes múltiples de ultraprecisión de 600 mm de calibre y dos compañías de artillería. (EFE/ KCNA)
La prueba realizada por Corea del Norte implicó doce lanzacohetes múltiples de ultraprecisión de 600 mm de calibre y dos compañías de artillería. (EFE/ KCNA)
Por Agencia AFP

Corea del Norte llevó a cabo una prueba de su sistema de lanzacohetes múltiples (MRLS) de “última generación”, informó el domingo la prensa estatal, un día después de que Seúl identificara el lanzamiento de alrededor de 10 misiles balísticos.

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