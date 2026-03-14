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Fotografía de archivo de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. (Foto: EFE/ Elvis González)
Fotografía de archivo de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. (Foto: EFE/ Elvis González)
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez “pretende prolongar el terror”, luego de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada.

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