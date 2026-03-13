El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg.
El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central bajo sus órdenes y que aniquilaron “por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg”, donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.
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Trump calificó esta isla como “la joya de la corona de Irán” y describió el ataque como uno de los “más poderosos” de la historia ejecutados sobre esta región.
EE.UU. destruye aviones de guerra de Irán | El Comercio
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Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.
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De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional.
Horas antes del ataque, expertos citados por la BBC habían cuestionado que Estados Unidos e Israel no habían atacado a esta isla posiblemente porque el perjuicio en términos energéticos sería irreversible.
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