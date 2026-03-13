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Donald Trump calificó esta isla como "la joya de la corona de Irán" y describió el ataque como uno de los "más poderosos" de la historia ejecutados sobre esta región. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Donald Trump calificó esta isla como "la joya de la corona de Irán" y describió el ataque como uno de los "más poderosos" de la historia ejecutados sobre esta región. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg.

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