Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El director ejecutivo y presidente de Meta, Mark Zuckerberg (C), sale del Tribunal Superior de Los Ángeles tras testificar en el juicio contra las redes sociales, cuyo objetivo es determinar si los gigantes de las redes sociales diseñaron deliberadamente sus plataformas para que resultaran adictivas para los niños, en Los Ángeles, el 18 de febrero de 2026. (Foto de Apu GOMES / AFP)
El director ejecutivo y presidente de Meta, Mark Zuckerberg (C), sale del Tribunal Superior de Los Ángeles tras testificar en el juicio contra las redes sociales, cuyo objetivo es determinar si los gigantes de las redes sociales diseñaron deliberadamente sus plataformas para que resultaran adictivas para los niños, en Los Ángeles, el 18 de febrero de 2026. (Foto de Apu GOMES / AFP)
/ APU GOMES
Por Agencia EFE

El juicio en Los Ángeles en el caso de una mujer que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones entró este jueves en su etapa final, tras casi un mes de testimonios, que incluyó el de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.