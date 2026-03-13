Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026. El presidente Trump amenazó el lunes con un ataque de mayor envergadura contra Irán si este país bloquea el suministro de petróleo, cuyos precios se han disparado a raíz de la guerra en Oriente Medio. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes de que tiene “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo” por delante para combatir a la “escoria demente” que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.

