Un avión de reabastecimiento aéreo Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuela Tel Aviv, el 4 de marzo de 2026. (JACK GUEZ / AFP)
Por Agencia AFP

Un avión estadounidense de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras que un segundo avión implicado en el incidente aterrizó sin problemas, informó el ejército de Estados Unidos el jueves.

