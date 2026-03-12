Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de España ha anunciado la introducción de la Huella del Odio y Polarización (HODIO), una herramienta para combatir los discursos de odio y promoción de la violencia en las redes sociales dentro de su territorio. La administración del país ibérico señala que busca promover que los servicios de Internet se decidan a tomar medidas para impedir la propagación de mensajes nocivos.

