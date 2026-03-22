El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó este domingo el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”.

El presidente libanés declaró que el ataque israelí contra el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani “constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre”. Aoun calificó el bombardeo como un “castigo colectivo contra la población civil”.

El ejército israelí atacó un puente importante situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por el movimiento islamista proirání Hezbolá.

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