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El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ofreciendo una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Baabda, al este de Beirut, el 16 de febrero de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia libanesa / AFP)
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ofreciendo una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Baabda, al este de Beirut, el 16 de febrero de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia libanesa / AFP)
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Por Agencia AFP

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó este domingo el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”.

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