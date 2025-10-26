El mandatario Bernardo Arévalo advirtió que las elecciones generales de 2027 en Guatemala están en riesgo ante los intentos de golpe de Estado por un juez penal y la cúpula del Ministerio Público (Fiscalía). (EFE/ Presidencia de Guatemala)
El mandatario Bernardo Arévalo advirtió que las elecciones generales de 2027 en Guatemala están en riesgo ante los intentos de golpe de Estado por un juez penal y la cúpula del Ministerio Público (Fiscalía). (EFE/ Presidencia de Guatemala)
/ Presidencia de Guatemala
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Presidente de Guatemala afirma que se busca llevar un golpe de Estado en su contra
Resumen de la noticia por IA
Presidente de Guatemala afirma que se busca llevar un golpe de Estado en su contra

Presidente de Guatemala afirma que se busca llevar un golpe de Estado en su contra

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Guatemala, , afirmó este domingo que se busca llevar a cabo un golpe de Estado en su contra por parte de un (Fiscalía), ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.

Acompañado por todo su gabinete y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, el mandatario indicó en un mensaje en cadena nacional que “es hora de defender la democracia” sin “titubeos”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
LEE MÁS: Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno de Arévalo de “corrupción” por contrato con la ONU

El mensaje del presidente tuvo lugar después de que el juez penal Fredy Orellana intentara el viernes pasado, como lo ha hecho varias veces en el pasado, suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 y declare vacante el puesto de presidente.

Orellana indicó en un dictamen que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido (pese a que se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023) y que por tanto debía declararse nula la presidencia de Arévalo de León.

LEE MÁS: Corte Suprema de Guatemala deja sin validez la condena contra el periodista José Rubén Zamora

Al respecto, el presidente explicó que “en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad”.

El gobernante calificó a Orellana como “sicario que tergiversa las leyes al servicio” de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, ambos sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.

LEE MÁS: En 2024 hubo al menos 120 asesinatos y desapariciones de personas defensoras ambientales en Latinoamérica | INFORME

“Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a nuestro país. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia”, puntualizó el gobernante, recordando que se encuentran en prisión los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, además del periodista José Rubén Zamora.

“El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos (los guatemaltecos). La impunidad de los narcotraficantes, de los pandilleros y de sus aliados políticos”, aseveró el gobernante, en referencia a una “alianza criminal” que capturó hace algunos años “las instituciones del Estado, empezando por el Ministerio Público y algunos jueces”.

LEE MÁS: Sismo en Guatemala: Dos muertos y 25 hospitalizados por sismo de 5,8 grados

El presidente solicitó a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que garantice los resultados electorales de 2023 que lo llevaron a la presidencia.

De igual manera, Arévalo de León exigió al Organismo Judicial para que “conforme a la ley proceda a la inmediata destitución” de Orellana, cuya “conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”.

LEE MÁS: Gobierno Trump obedece orden de juez y regresa a EE.UU. a guatemalteco deportado a México por error

“Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo, que los ha declarado proscritos”, dijo el mandatario.

De acuerdo a analistas, el juez penal no tiene competencia con respecto a las elecciones y el dictamen es uno de los intentos más recientes de Orellana y del Ministerio Público (Fiscalía) por intentar derribar la presidencia del actual mandatario desde que ganó los comicios hace dos años.

LEE MÁS: El presidente de Colombia Gustavo Petro afirma que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen

Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción pese a que las encuestas lo colocaban en la octava posición, y desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su Gobierno de diversas maneras.

VIDEO RECOMENDADO

Los colegios electorales de Argentina abrieron en la mañana de este domingo 26 de octubre para la celebración de unos comicios de medio término que definirán la composición del Congreso a partir de diciembre y revelarán el grado de respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei. (EFE)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC