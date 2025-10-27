Primer ministro de Jamaica advierte de potencial devastación masiva por huracán Melissa

El huracán Melissa, de categoría 5, podría devastar el oeste de Jamaica si golpea la región con toda su fuerza, advirtió el lunes el primer ministro del país en una entrevista con CNN.

La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular, “ probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica ”, dijo Andrew Holness en una entrevista televisada.

“Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, añadió.

Una casa afectada por los vientos preliminares del huracán Melissa, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore, Jamaica, el 27 de octubre de 2025. (Rudolph Brown / EFE) / Rudolph Brown

La trayectoria del huracán Melissa que se dirige a Jamaica y el Caribe. (NHC).

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

Con vientos de 280 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. El poderoso huracán continúa acercándose a Jamaica, donde se espera que toque tierra durante la noche de este lunes o temprano el martes.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz", ante el inminente impacto la noche de este lunes 27 de octubre del huracán Melissa en el país caribeño. (EFE)

“Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Sus fuertes lluvias combinadas con vientos intensos podrían causar devastación a la escala de huracanes históricos como María en 2017 o Katrina en 2005.

El huracán Melissa avanzaba el lunes 27 de octubre por el Caribe tras alcanzar la categoría máxima con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, señalaron meteorólogos, que instaron a los habitantes de Jamaica y otras zonas a refugiarse de inmediato. (AFP)