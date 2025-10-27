Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore, Jamaica. (EFE/Rudolph Brown).
Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore, Jamaica. (EFE/Rudolph Brown).
/ Rudolph Brown
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Primer ministro de Jamaica advierte de potencial devastación masiva por huracán Melissa
Resumen de la noticia por IA
Primer ministro de Jamaica advierte de potencial devastación masiva por huracán Melissa

Primer ministro de Jamaica advierte de potencial devastación masiva por huracán Melissa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El , de categoría 5, podría devastar el oeste de si golpea la región con toda su fuerza, advirtió el lunes el primer ministro del país en una entrevista con CNN.

La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular, “probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica”, dijo Andrew Holness en una entrevista televisada.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Huracán Melissa EN VIVO | Trayectoria, dónde y cuándo tocará tierra el ciclón de categoría 5 que pone en alerta a Jamaica

Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, añadió.

Una casa afectada por los vientos preliminares del huracán Melissa, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore, Jamaica, el 27 de octubre de 2025. (Rudolph Brown / EFE)
Una casa afectada por los vientos preliminares del huracán Melissa, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore, Jamaica, el 27 de octubre de 2025. (Rudolph Brown / EFE)
/ Rudolph Brown
La trayectoria del huracán Melissa que se dirige a Jamaica y el Caribe. (NHC).
La trayectoria del huracán Melissa que se dirige a Jamaica y el Caribe. (NHC).

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

Con vientos de 280 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. El poderoso huracán continúa acercándose a Jamaica, donde se espera que toque tierra durante la noche de este lunes o temprano el martes.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz", ante el inminente impacto la noche de este lunes 27 de octubre del huracán Melissa en el país caribeño. (EFE)

Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Sus fuertes lluvias combinadas con vientos intensos podrían causar devastación a la escala de huracanes históricos como María en 2017 o Katrina en 2005.

VIDEO RECOMENDADO

El huracán Melissa avanzaba el lunes 27 de octubre por el Caribe tras alcanzar la categoría máxima con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, señalaron meteorólogos, que instaron a los habitantes de Jamaica y otras zonas a refugiarse de inmediato. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC