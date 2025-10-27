Fotografía cedida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz que muestra al secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello (c), hablando en una rueda de prensa este lunes, en Caracas. Foto: EFE/ Ministerio de Interior, Justicia y Paz
Diosdado Cabello dice que opositor exiliado Leopoldo López “hace tiempo no es venezolano”
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), , dijo este lunes que el opositor Leopoldo López “hace tiempo no es venezolano”, luego de que el presidente Nicolás Maduro solicitara al Tribunal Supremo de Justicia el .

“Leopoldo López hace tiempo no es venezolano, tiene otra nacionalidad, nadie le está quitando su derecho de ser ciudadano del mundo. Pero más allá de eso, él acepta públicamente enrolarse en un Ejército enemigo contra su propio país. (...) En consecuencia, su nacionalidad corresponde al Ejército de las fuerzas invasoras, no al ”, manifestó Cabello.

En una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro venezolano de Interior reiteró que el Gobierno ha advertido que “quien llame a invasión, a agresiones” contra Venezuela será “tratado como enemigo de la patria, con todo lo que esto significa”.

El pasado viernes, Maduro presentó un recurso ante el TSJ para “retirar(le) la nacionalidad” a López, , además de hacer “promoción permanente del bloqueo económico” y un “llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”, según informó el sábado la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, .

En un comunicado, la funcionaria anunció que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederían “de inmediato” a la anulación del pasaporte del opositor.

El opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España, habla en una entrevista con EFE, el 23 de octubre de 2025. Foto: EFE/Borja Sánchez-trillo
El opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España, habla en una entrevista con EFE, el 23 de octubre de 2025. Foto: EFE/Borja Sánchez-trillo

No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento “no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad” y solo la concedida por naturalización “podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de Estados Unidos, que mantiene un cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

