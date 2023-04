PUNTO DE VISTA

“Sam Altman es una persona muy disruptiva”

César Beltrán

Docente e investigador sobre Inteligencia Artificial de la PUCP

Sam Altman es, de lejos, el hombre del momento en la tecnología. De aquí a unos años será visto como alguien que ha cambiado la configuración de las cosas. Lo que él hace está acelerando muchas cosas que se pensaba que iban a pasar en dos o tres años, los que estamos en este campo de investigación no imaginábamos que pudiera ocurrir tan pronto. Lo que ha hecho Altman es mandarnos trágicamente a todos un baldazo de agua y eso que esperábamos para dentro de unos años ya está acá.

Altman no habla de temerle a la tecnología. El problema no es la tecnología, sino quiénes quieren controlarla y para qué fines. Yo creo que se va a tener que ir pensando en poner ciertas regulaciones y hacer que, por ejemplo, todos estos desarrollos sean más transparentes.

Él ya es el rostro más visible de toda esa tecnología. En el breve tiempo en el que ha asumido el mando de Open AI, todo este tema ha despegado tremendamente. Quienes estamos en el mundo de la Inteligencia Artificial ya sabíamos de Altman. Él siempre se ha caracterizado por ser una persona muy disruptiva, más o menos al mismo estilo de Bill Gates o Mark Zuckerberg. Son personas disruptivas, tienen una idea y van tras ella. No le temen a nada.

Habrá una transformación en la forma cómo navegamos y preguntamos en Internet. Así como en su tiempo Google salió con su algoritmo de búsqueda que fue muy disruptivo. Yo hasta ahora me acuerdo la primera búsqueda que hice Google y me quedé sorprendido porque me estaba dando respuestas de documentos e información que en verdad me interesaba. Eso lo hizo el algoritmo que Google había desarrollado, el famoso algoritmo de ranking. Gracias a ese algoritmo Google es lo que es ahora. Yo creo que va a pasar algo similar con el ChatGPT, nuestras interacciones con la web, nuestras formas de búsqueda van a cambiar. Eso sí está claro.

La tecnología permite justamente que aparezcan nuevas figuras como las de Altman. Una de las características de la tecnología actual, y esa fue también la idea con la que nació Open AI, es que el código de estos programas sea abierto, aunque ahora con el ChatGPT 4 lo han mantenido cerrado. La idea es que cualquier persona pueda descargar los códigos, las arquitecturas y las redes neuronales con las cuales están entrenadas, así cualquiera con un buen computador tiene posibilidades de hacer cosas nuevas. Eso permite que cualquier mente que tenga una idea pueda surgir, yo creo que van a seguir surgiendo nuevas propuestas.