Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton inició su comparecencia este viernes ante un comité del Congreso para testificar sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, hiciera lo mismo.

