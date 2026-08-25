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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a Canadá de querer perjudicar intencionalmente a empresas estadounidenses y aseguró que el país vecino es el más “difícil” e “intransigente” con los que ha tratado, en medio de la guerra comercial entre ambas naciones.

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