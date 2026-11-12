icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en una foto de archivo. EFE/EPA/EMILY CURIEL
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en una foto de archivo. EFE/EPA/EMILY CURIEL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar “inmediatamente” los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de “enormes caravanas” migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?