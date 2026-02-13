Trump dice que irá a Venezuela, sin precisar cuándo

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

