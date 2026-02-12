Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía

Escuchar
Vista general de la Asamblea Nacional mientras se lleva a cabo en Caracas el 12 de febrero de 2026 un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Pedro MATTEY / AFP)
Vista general de la Asamblea Nacional mientras se lleva a cabo en Caracas el 12 de febrero de 2026 un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

