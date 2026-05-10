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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras se dirige a subir al Marine One antes de partir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 8 de mayo de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras se dirige a subir al Marine One antes de partir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 8 de mayo de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo en Truth Social que Irán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país, coincidiendo con las informaciones de que Teherán ha respondido a a la propuesta de paz de Washington.

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