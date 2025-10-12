Trump dice que la guerra en Gaza entre Israel y Hamás “ha terminado”

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás “ha terminado”.
“La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?“, aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.
