Trump dice que la guerra en Gaza entre Israel y Hamás “ha terminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás “ha terminado”.

“La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?“, aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Información en desarrollo

VIDEO RECOMENDADO