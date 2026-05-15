Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La decisión de la Corte Suprema obligó al Gobierno a devolver US$166.000 millones en aranceles cobrados de manera indebida bajo la política comercial de Donald Trump, en uno de los reveses económicos más fuertes para su administración (Foto: Win McNamee / Getty Images / AFP)
La decisión de la Corte Suprema obligó al Gobierno a devolver US$166.000 millones en aranceles cobrados de manera indebida bajo la política comercial de Donald Trump, en uno de los reveses económicos más fuertes para su administración (Foto: Win McNamee / Getty Images / AFP)
Por Agencia AFP

Nuevos documentos publicados el jueves revelan que el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo implicado en una serie de transacciones financieras vinculadas a grandes empresas estadounidenses en 2026 y por un valor de varios cientos de millones de dólares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.