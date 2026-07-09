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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, verá su nombre para identificar el aeropuerto de Palm Beach. (Foto: AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, verá su nombre para identificar el aeropuerto de Palm Beach. (Foto: AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

Donald Trump se convirtió este jueves en el primer presidente estadounidense en activo en darle su nombre a un aeropuerto, el de Palm Beach, en el sureste de Florida.

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