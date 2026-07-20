El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada se disculpó este lunes frente al juez antes de conocer su sentencia y pidió que cese la violencia en México y en otros lugares.

‘El Mayo’, que fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo, leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten “cometer los mimos errores” que él.

Antes de conocer el fallo, El Mayo, de 76 años, leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos, pidió que cesara la violencia en México e instó a los más jóvenes a elegir otro camino y “evitar cometer los mismos errores”.

“Nadie gana en este tipo de guerra”, aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

“No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad”, agregó.

"El Mayo" Zambada aseguró que el día de su detención se iba a reunir con el gobernador Rocha, unas afirmaciones que el mandatario ha negado.

La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de 15.000 millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Hace unas semanas, la defensa de El Mayo envió una carta al juez Cogan aceptando la condena y reconociendo que con los delitos que se le imputaban pasaría igualmente sus últimos días en prisión, con o sin cadena perpetua.