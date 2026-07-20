00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un dibujo del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal, en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025. (Jane Rosenberg / EFE)
Un dibujo del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal, en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025. (Jane Rosenberg / EFE)
/ Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada se disculpó este lunes frente al juez antes de conocer su sentencia y pidió que cese la violencia en México y en otros lugares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.