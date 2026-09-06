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Resumen

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En esta foto de archivo tomada el 11 de septiembre de 2001, un avión comercial secuestrado se acerca a las torres gemelas del World Trade Center poco antes de estrellarse contra el emblemático rascacielos de Nueva York. (Foto: SETH MCALLISTER / AFP)
En esta foto de archivo tomada el 11 de septiembre de 2001, un avión comercial secuestrado se acerca a las torres gemelas del World Trade Center poco antes de estrellarse contra el emblemático rascacielos de Nueva York. (Foto: SETH MCALLISTER / AFP)
Por Gisella López Lenci

Hace 25 años, los atentados que perpetró Al Qaeda en Estados Unidos cambiaron la geopolítica global, pero también nuestra cotidianeidad marcando un antes y un después en la noción de la seguridad internacional. El secuestro de aviones de pasajeros, que se desplomaron en Nueva York, Washington y Pensilvania, no solo cambió la dinámica en los aeropuertos, sino también en la manera en que se establecieron protocolos de vigilancia en todo el mundo.

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