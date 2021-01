Conforme a los criterios de Saber más

Donald Trump está dejando un país polarizado. La más clara muestra de esta división fue la violenta toma del Capitolio la semana pasada, y que ha motivado al Partido Demócrata -empoderado por su nueva mayoría en el Senado- a llevarlo, por segunda vez, a un juicio político pocos días antes de que deje la Casa Blanca.

Con esta medida, Trump se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido dos veces a un ‘impeachment’ en un solo mandato, y con una diferencia de apenas un año.

Sobre este nuevo juicio político, el futuro político de Trump y el destino del Partido Republicano, El Comercio conversó con el analista y catedrático de la UPC y la PUCP, Francesco Tucci, quien señala que la tarea del presidente electo, Joe Biden, para curar las heridas se prevé harto difícil.

Trump está cerca de terminar su mandato en medio de una increíble tormenta política…

Desde setiembre, Trump ya anunciaba que en caso de perder las elecciones él no iba a permitir una transición pacífica. Sin embargo, no se esperaba una manifestación tan violenta como la que ocurrió en el Capitolio. Un informe del FBI que se ha difundido señala que habían avisado sobre manifestantes durante la ratificación de Biden en el Congreso, y el FBI ya ha dicho que hay que tener mucho cuidado el próximo 20 de enero, durante el cambio de mando, pues también se esperan manifestantes armados y violentos. Entonces, la acusación de la incitación a la insurrección es algo que tiene sentido, porque Trump no ha hecho nada para parar la violencia, intervino demasiado tarde y siempre habló de fraude electoral, pues no ha reconocido la derrota en las elecciones.

El gobierno federal envió a la Guardia Federal al Capitolio para evitar cualquier intento de ataque contra el edificio. (Foto: AFP)

¿Con el poco tiempo que falta para terminar su mandato, Trump puede ser destituido? ¿Ese es el objetivo de los demócratas?

No, el objetivo es otro. El objetivo es más ambicioso porque lo van a golpear duro. Los demócratas saben que en pocos días ellos no pueden destituirlo. El juicio anterior duró poco más de un mes. La Cámara de Representantes aprueba la resolución por mayoría simple, pero luego hay que enviar la resolución al Senado y ahí empieza el juicio. En el Senado se necesitan dos tercios de los votos, y se necesita del apoyo de senadores republicanos. Pero la idea no es remover al presidente ahora, el objetivo es seguir con el juicio, aunque Trump ya no esté en el cargo, para quitarle los beneficios de los que gozan los expresidentes e inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos en el futuro y no se postule otra vez. A eso apuntan los demócratas, ese es el objetivo verdadero del ‘impeachment’ porque es muy difícil que lo destituyan antes del 20 de enero.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está decidida a enjuiciar nuevamente al presidente Donald Trump. (Reuters).

¿Este nuevo ‘impeachment’ no distrae el comienzo de la administración Biden, que quiere enfocarse en la pandemia y en la confirmación de su gabinete?

Joe Biden la tiene muy difícil. Trump ha fomentado la polarización y posturas extremas, pero no hay que olvidar que más de 74 millones de estadounidenses votaron por él, mientras que 81 millones votaron por Biden. Estados Unidos, desde el punto de vista de su electorado, está polarizado. El trumpismo, así Trump sea inhabilitado, seguirá adelante. Biden tiene que luchar contra la pandemia, que es el principal problema ahora en el país, además de recuperar la confianza de la mitad del electorado, porque Trump ha polarizado de una manera impresionante el abanico político, y ha radicalizado a una parte de la población. Es muy difícil apaciguar los ánimos ahora y no creo que Biden pueda lograr mucho en poco tiempo.

¿Cuál es el futuro político de Trump y del trumpismo?

Puede existir un trumpismo sin Trump, porque él ha aglutinado un malestar de una parte consistente de norteamericanos, son 70 millones de votos. Ahora, será muy interesante ver las decisiones del Partido Republicano, sobre todo durante este ‘impeachment’, pues ahí se verá si el partido seguirá compacto. Sin embargo, hemos escuchado varias declaraciones de pesos pesados en el partido que ya se alejaron de Trump. Hay un tema fundamental, y es que durante la campaña del 2016 Trump ganó las primarias del Partido Republicano a pesar del partido mismo. El futuro político de Trump depende mucho del Partido Republicano, porque el partido tampoco quiere perder este capital político de más de 70 millones de votos, que son los votos de Trump. El asunto es gestionar ese capital, porque una parte del electorado del mandatario son violentos, supremacistas blancos y personas que creen en las ‘fake news’.

¿Pero el Partido Republicano seguirá amarrado a Trump o podrá pasar la página? Hay muchos trumpistas recalcitrantes que han llegado ahora al Congreso…

Antes de Trump, el partido tenía una grave crisis de liderazgo, por eso Trump se aprovechó del descontento de la población hacia los políticos en el 2016. El problema es que ahora Trump ya no es un ‘outsider’ y ha cerrado muy mal su mandato. Pero en el partido no hay un líder alternativo por ahora. Hay que ver ahora si los republicanos tendrán la capacidad de abandonar a Trump. Pero yo creo que solo una parte lo hará, debido a su alto capital político. Y por otro lado, en el Partido Demócrata también hay problemas de liderazgo. Biden no es un líder carismático, como lo fue Obama. Se supone que Kamala Harris debería ser el futuro del partido, pero aún no sabemos su capacidad política.





