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Resumen

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Según el presidente Donald Trump, Estados Unidos lleva a cabo "golpes puntuales", para desactivar cualquier posibilidad de que Irán se rearme. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL)
Según el presidente Donald Trump, Estados Unidos lleva a cabo "golpes puntuales", para desactivar cualquier posibilidad de que Irán se rearme. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el viernes que la guerra con Irán es “pan comido” para Estados Unidos, un día después de que el vicepresidente JD Vance afirmara que no describiría el conflicto como una guerra.

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