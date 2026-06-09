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Personas visitan el stand de BYD en el Salón del Automóvil de Pekín el 30 de abril de 2026. Foto: Adek BERRY / AFP
Personas visitan el stand de BYD en el Salón del Automóvil de Pekín el 30 de abril de 2026. Foto: Adek BERRY / AFP
Por Agencia AFP

Estados Unidos publicó el lunes una lista actualizada de compañías chinas que presuntamente ayudan a las fuerzas armadas de ese país, lo que desató una protesta de Beijing, que pidió a Washington dejar de “reprimir” a sus empresas.

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