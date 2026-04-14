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Resumen

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Una imagen publicada por el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) el 4 de agosto de 2021 muestra al buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) transitando el Estrecho de Ormuz. (Foto de Brenton POYSER / Comando Central de EE. UU. / AFP).
Una imagen publicada por el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) el 4 de agosto de 2021 muestra al buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) transitando el Estrecho de Ormuz. (Foto de Brenton POYSER / Comando Central de EE. UU. / AFP).
/ BRENTON POYSER
Por Agencia AFP

El ejército estadounidense afirmó el martes que impidió que seis barcos zarparan de puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval contra la república islámica.

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