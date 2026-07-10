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Resumen

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Fotografía archivo del logo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Miami, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Alberto Boal
Fotografía archivo del logo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Miami, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Alberto Boal
Por Agencia EFE

El fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, podría ser este año “uno de los más fuertes” de la historia, avisó este viernes la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

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