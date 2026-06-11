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El jefe de los servicios de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, señala gráficos sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
El jefe de los servicios de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, señala gráficos sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia AFP

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó y se prevé que se intensifique hacia finales de año, informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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