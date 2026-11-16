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Resumen

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Se ven aviones de pasajeros de United Airlines en las puertas del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Se ven aviones de pasajeros de United Airlines en las puertas del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

El tráfico aéreo en Estados Unidos comenzaba a volver a normalidad el lunes, luego de tres días de alteraciones generadas por una orden de la autoridades aeronáuticas de suspender los vuelos.

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