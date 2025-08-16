Estados Unidos suspende visas humanitarias para palestinos de Gaza

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado la suspensión de las visas médicas temporales para refugiados palestinos de la Franja de Gaza a la espera de una investigación, después de que una influencer de extrema derecha denunciara esta política humanitaria.

“Todas las visas de visitante para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales”, declaró el Departamento de Estado en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Este anuncio surge tras publicaciones, en la misma red social, de Laura Loomer, periodista e influencer aliada del presidente Donald Trump, conocida por sus teorías racistas y conspirativas.

El viernes, Loomer anunció que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que “trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (...) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Catar”.

Loomer criticó duramente a “Heal Palestine”, que su cuenta de X presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de la Franja de Gaza.

Aunque Israel niega haber establecido políticas de hambruna en la Franja de Gaza, organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan al gobierno israelí de no permitir el ingreso de toneladas de comida para aliviar el sufrimiento de la población civil palestina. Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

“Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos”, escribió.

“Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando Marco Rubio descubra quién aprobó estas visas”, exigió Loomer en alusión al secretario de Estado.

“Están literalmente inundando nuestro país de yihadistas”, concluyó.

También en X, Randy Fine, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, denunció una política de visas “inaceptable” y prometió “cooperar con las autoridades competentes para (...) buscar la deportación inmediata” de estos palestinos.

Palestinos lloran los cuerpos envueltos de personas que murieron mientras buscaban ayuda cerca de Zikim, en la morgue del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 10 de agosto de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

La ONG Palestine Children’s Relief Fund (PCRF) que asegura haber evacuado a Estados Unidos a miles de niños para que reciban atención médica, exhortó al gobierno estadounidense “revertir esta decisión peligrosa e inhumana”.