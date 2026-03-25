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Un misil de precisión de largo alcance (PrSM) utilizados en combate por Estados Unidos durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto del Comando Central de EE. UU./ AFP).
Un misil de precisión de largo alcance (PrSM) utilizados en combate por Estados Unidos durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto del Comando Central de EE. UU./ AFP).
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Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) anunció este miércoles un acuerdo con la empresa Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), y así adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra para que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

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