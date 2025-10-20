El expresidente Joe Biden finaliza su radioterapia contra el cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, finaliza su radioterapia contra el cáncer de próstata. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
El expresidente de finalizó este lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, que padece desde 2023.

Biden, de 82 años, tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, luego de su última sesión, según un video publicado en instagram por su hija Ashley Biden.

Francisco Sanz
La hija del exmandatario demócrata agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que ha recibido su padre durante su actual tratamiento.

Un vocero de Biden dijo a la cadena ABC News que no existe claridad por el momento sobre la posibilidad de que el exjefe de Estado necesite seguir con la radioterapia.

El cáncer de próstata de Biden fue detectado durante un chequeo rutinario y, según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento. En aquel momento, los galenos del exmandatario señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.

El expresidente estadounidense Joe Biden se está sometiendo a radioterapia y tratamiento hormonal para combatir el cáncer de próstata, declaró un portavoz el sábado 11 de octubre. (AFP)
