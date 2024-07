El actor estadounidense George Clooney se unió esta semana al ramillete de voces que piden la retirada de Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca. Se trata de un duro golpe para el actual presidente pues la estrella de Hollywood es un ferviente demócrata y poderoso recaudador de fondos que hasta hace poco había sido uno de sus más acérrimos defensores en la contienda contra el republicano Donald Trump.

“Amo a Joe Biden pero necesitamos otro candidato”, escribió el actor, director y productor en un artículo publicado el miércoles en el diario “The New York Times” en el que elogió al mandatario demócrata de 81 años, pero reconoció que su condición no es la ideal. “La única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo”, lamentó.

Afirmó, además, que se reunió con Biden hace tres semanas en una recaudación de fondos, pero que “no era el Joe Biden del 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate”.

Fue precisamente el debate entre Biden y Trump del pasado 27 de junio el que detonó una crisis al interior del Partido Demócrata de la que no se habla abiertamente, pero que obligó al mandatario a escribir una carta dirigida a los demócratas del Congreso, a los que llamó a poner fin al “drama” interno y centrarse en derrotar a Trump.

“Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros espacios, estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda”, afirmó.

Pese a sus esfuerzos, cada vez son más los multimillonarios y donantes que le han retirado su apoyo y amenazan con cortar la financiación a la contienda presidencial.

Clooney, simpatizante demócrata de toda la vida, ha participado en diversas campañas presidenciales en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Y no solo eso. Una encuesta de Ipsos publicada el jueves 11 por el diario “The Washington Post” y la cadena ABC revela que el 67% de los encuestados cree que Biden debería retirar su candidatura. Entre los votantes demócratas el 56% opina de ese modo.

Cierre de billeteras en Hollywood

En cuanto a Hollywood, la atención sobre la decisión de Clooney creció el jueves 11 cuando la prensa estadounidense afirmó, citando a fuentes de su entorno, que el actor se puso en contacto con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama antes de publicar el artículo de opinión en “The New York Times” en el que pedía que Biden de un paso al costado.

Según el medio Político, Obama no alentó ni aconsejó a Clooney a pedir a Biden que no se presentara a la reelección, pero tampoco se opuso a ello.

Clooney, simpatizante demócrata de toda la vida, ha participado en diversas campañas presidenciales en Estados Unidos. Su figura era una de las más representativas del apoyo mediático y financiero del mundo del cine con el que Biden había contado hasta ahora, pero que ya empezó a tambalear.

Antes del debate, Clooney, Julia Roberts y Barbra Streisand estuvieron entre las celebridades en un evento que recaudó un récord de más de 30 millones de dólares para el demócrata hace un mes.

“The New York Times” señala que en las primeras dos semanas posteriores al debate, las figuras de Hollywood han estado entre los demócratas que más han hecho oír su voz para pedir que Biden se haga a un lado.

Dos de los ejecutivos más destacados de la industria, el reconocido agente Ari Emanuel y el cofundador de Netflix Reed Hastings, han dicho públicamente que Biden está cometiendo un error al seguir en la contienda. Emanuel afirmó que la insistencia del presidente de mantenerse en la contienda era un “delirio autocomplaciente a escala trumpiana”.

El miércoles, el actor y cineasta Rob Reiner, muy vinculado a la recaudación de fondos demócrata, se unió a las voces críticas al afirmar en sus redes sociales: “Necesitamos a alguien más joven que defienda su posición. Joe Biden debe hacerse a un lado”.

La cineasta y filántropa Abigail Disney, heredera del imperio de entretenimiento The Walt Disney Company y gran donante del Partido Demócrata pidió ayer sustituir a Biden como candidato y amenazó con interrumpir su financiación si eso no ocurre.

“Planeo cortar cualquier contribución al partido a menos y hasta que reemplacen a Biden de lo alto de la fórmula presidencial. Esto es realismo, no es una falta de respeto. Biden es un buen hombre y ha servido admirablemente a su país, pero hay demasiado en juego (...) Si Biden no da un paso atrás, los demócratas perderán. De eso estoy absolutamente segura. Las consecuencias de ese fracaso serán claramente graves”, dijo Disney a CNBC.

En la misma jornada, el actor estadounidense Michael Douglas se pronunció en la misma línea, al afirmar que sería “difícil imaginar” que Biden pueda cumplir su mandato si gana las elecciones de noviembre.

Michael Douglas también le retiró su apoyo a Biden. (Foto: Getty Images)

“Es una decisión dolorosa porque yo admiro a este señor tremendamente. Personalmente, recaudé fondos para él en mi casa en abril”, resaltó el actor en unas declaraciones a la BBC.

“Creo que él (Biden) ha hecho un trabajo increíble pero estoy preocupado, no por esta semana, ni la próxima, sino que digamos el año próximo. Es tan difícil para mí imaginar (a Biden) dentro de cuatro años y medio”, agregó.

Magnate del cine en la mira

El desencanto creciente de Hollywood hacia Biden ha sido canalizado contra el magnate del cine y copresidente de la campaña demócrata Jeffrey Katzenberg, a quien muchos acusan de haber minimizado la de edad de Biden como un problema para las opciones del partido.

El año pasado le dijo al “Financial Times” que Biden había “demostrado que tiene 80 años y trae consigo la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que ha demostrado durante los últimos dos años. Está en forma y comprometido y tiene un alto nivel de energía”.

“Katzenberg está recibiendo el castigo que le corresponde, en particular porque los contribuyentes sienten que ayudó a disipar las preocupaciones de los donantes sobre el estado físico de Biden”, señala “The New York Times”.

Durante el último año y medio, Katzenberg, considerado pieza clave de la realeza de Hollywood, organizó varios almuerzos en la Casa Blanca para atraer a los donantes escépticos. También encabezó una conferencia de prensa antes de las primarias republicanas en Iowa y se mostró cercano a la familia Biden.