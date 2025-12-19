La vida tras Charlie Kirk: cómo se gestiona la organización que fundó y cuánto afecta su ausencia a la esfera conservadora de EE.UU.

El asesinato del estadounidense Charlie Kirk el 10 de septiembre supuso un periodo de transición importante en la historia de Turning Point USA (TPUSA), la organización que el activista conservador creó en el 2012, y que este jueves 18 inauguró el America Fest, su conferencia más grande.

Se trata de uno de los eventos conservadores más importantes de Estados Unidos y se espera que la edición de este año tenga como mínimo números similares a la del 2024, a la que acudieron más de 20.000 personas en el contexto de la victoria electoral de Donald Trump, al que TPUSA y Kirk aportaban abiertamente.

La cita se prolongará hasta este domingo 21 y se ha caracterizado desde sus inicios por su alto nivel de espectáculo junto a la presencia de algunas de las figuras conservadoras más importantes del país norteamericano.

CRECIMIENTO POSTERIOR A KIRK

Fundada en el 2012, TUPSA es actualmente una de las organizaciones conservadoras más importantes de Estados Unidos y tiene la particularidad de centrarse en la política dentro del ámbito estudiantil, convirtiéndose en el tiempo reciente en un apoyo fundamental para Donald Trump entre el electorado joven.

Aunque inicialmente su foco principal se encontraba en la promoción del libre mercado y la reducción de la participación estatal, fue progresivamente sumando ideas relacionadas al conservadurismo cristiano estadounidense. Tras la campaña electoral que llevó a Trump a su primer mandato, la colaboración entre el líder político y Turning Point se hizo sumamente estrecha. Para ese entonces TPUSA ya tenía entre sus principales financistas a políticos del Partido Republicano y a otras personas de esa esfera.

Desde el punto de vista de los simpatizantes del Partido Republicano y la población conservadora en general, la irrupción de Charlie Kirk y su movimiento supusieron un contrapeso importante al discurso liberal en entornos como el universitario, en el que Turning Point USA suele enfocar una parte crucial de sus operaciones. La muerte de Kirk se produjo justamente en un evento universitario.

El deceso del fundador de TPUSA no solo generó una ola de solidaridad entre quienes compartían su ideario político, sino que también supuso un importante incremento en la adhesión directa hacia su organización.

Antes del atentado esta tenía aproximadamente 900 capítulos en universidades y 1.200 en escuelas secundarias. Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point, indicó que poco después de la muerte de Kirk habían recibido 32.000 solicitudes para abrir capítulos nuevos y en la actualidad la entidad señala que tiene presencia en 3.500 centros de formación.

LIDERAZGO Y LEGADO

El liderazgo directo de institución no tuvo mucho tiempo sin estar resuelto, pues ocho días después del asesinato de Charlie Kirk se designó como nueva directora ejecutiva a Erika Kirk, esposa del activista fallecido. El America Fest 2025 será el primero sin Charlie Kirk y el primer gran acto de Erika como cabeza de TPUSA.

“Prometo que haré de Turning Point USA el evento más grande que esta nación haya visto jamás”, declaró sobre su estreno como directora.

Entre los grandes partidarios de que la viuda de Kirk lo sucediera al mando de la organización se encontraba Doug DeGroote, miembro de la junta directiva de TPUSA y principal gestor financiero de la organización. Desde su perspectiva, el continuismo debía ser el camino a seguir dentro de la organización para seguir promoviendo sus valores fundacionales.

Elementos como Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point, han dado a entender que desean usar el legado de Charlie Kirk para hacer más agresivas las campañas del movimiento, así que ni la autoridad ni la postura de Erika Kirk de mantener la misma línea que su difunto esposo han sido cuestionadas.

La nueva CEO de Turning Point hereda una entidad que en solo una década se ha convertido en referente de su espectro político.

En las últimas elecciones estadounidenses TPUSA jugó un papel fundamental en la movilización del electorado joven y la figura de Kirk contribuyó a dar credibilidad y legitimidad intelectual al mensaje republicano en las universidades. La actividad del movimiento en Internet también fue intensa.

Bajo la gestión de Tyler Bowyer se llevó a cabo la campaña “Chase the Vote”, que tiene como objetivo dar facilidades a los votantes para la elección de candidaturas conservadoras. Se buscó motivar a los simpatizantes de Trump que usualmente no acudían a las urnas para ir a votar. El esfuerzo rindió frutos en estados clave como Arizona y Michigan.

Al ser una organización sin fines de lucro, el movimiento se sostiene con donaciones y en el 2024 TPUSA y Turning Point Action, su rama política, tuvieron una recaudación de alrededor de 100 millones de dólares. Turning Point Endowment, otra de sus filiales, tiene fondos de casi 61 millones de dólares.

Los aportes económicos provienen en muchos casos de multimillonarios que envían dinero de forma anónima a través de intermediarios, algo permitido por el marco legal bajo el que funciona la entidad, y también de las donaciones individuales, más pequeñas pero grandes en volumen, de los afiliados y simpatizantes en eventos como el America Fest.

Se estima que desde las elecciones del 2016 hasta el 2023 el movimiento había obtenido un total de 250 millones de dólares, mientras que para el ciclo 2024-2025 (cerrado en junio) habían conseguido unos US$ 85 millones. Desde su fundación, y mientras Charlie Kirk estuvo al mando, la recaudación total de TPUSA se ha situado en 389 millones de dólares.

Lo anterior también ha sido un punto de partida para cuestionamientos, pues un informe de Associated Press en el 2023 indicaba que los sueldos de los altos funcionarios de Turning Point habían desviado al menos 15,2 millones de dólares a empresas en las que ellos mismos o sus entornos tenían participación, lo que se sumaba a salarios sumamente altos y numerosos beneficios.

El mismo Kirk se hizo millonario y su salario rondaba las seis cifras, por lo que se permitió adquirir una mansión de 4,75 millones de dólares en un club privado de Arizona. Como nueva directora, se estima que Erika Kirk tenga el mismo sueldo y su fortuna personal también se habría visto incrementada sustancialmente por la póliza de seguro que dejó su difunto marido, lo que se suma a las donaciones personales que recibió tras la muerte de este.

Han surgido cuestionamientos en las últimas semanas sobre la opacidad de las finanzas de Turning Point USA, incluso dentro del círculo conservador, lo que ha sido rechazado por los representantes de la institución.

“Charlie (Kirk) se aseguraba de que la organización fuera auditada por un tercero cada año”, dijo a inicios de diciembre Jake Neff, productor de “The Charlie Kirk Show”.

CBS reportó que el Departamento del Tesoro envió una carta a Erika Kirk asegurándole que Turning Point no está bajo investigación fiscal, indicando que los hallazgos “contradecían” las acusaciones de fraude dirigidas hacia TPUSA.

¿CONSENSO ROTO?

La pérdida de Charlie Kirk parece haber abierto una serie de debates latentes y Associated Press señala que el apoyo a Israel y la guerra en Gaza se han convertido en un punto de desencuentro cada vez más grande al interior de la esfera conservadora.

En el tiempo reciente, la podcaster y comentarista Candace Owens, conocida por su propensión a divulgar teorías conspiracionistas, ha cuestionado la historia oficial sobre la muerte de Charlie Kirk.

Candace Owens fue amiga cercana de Charlie Kirk.

Owens fue amiga cercana de Kirk y directora de comunicaciones de TPUSA hasta el 2019 y ha declarado que hubo presuntos descuidos de seguridad intencionales durante el día que murió Kirk y que la inteligencia israelí habría tenido participación. Fue más allá señalando que el atentado podría estar relacionado a una trama de “traición” al interior de Turning Point, sugiriendo sospechas sobre Andrew Kolvet y Tyler Bowyer.

Ambos han rechazado estas afirmaciones y Bowyer ha acusado a Owens de crear una teoría conspirativa más y aprovecharse de un suceso trágico.

Aunque Tyler Bowyer ha sido una presencia polémica por verse implicado en el “Caso de los electores falsos de Arizona”, en el que se investigaba si hubo un intento ilegal de revertir los resultados de las elecciones del 2020 en dicho estado, el indulto que le otorgó Donald Trump en noviembre parecía haber puesto punto final a los cuestionamientos sobre su figura.

Según la prensa anglosajona, en medio de esta situación Erika Kirk estaba preparando una transmisión para desmentir los dichos de Owens, pero finalmente prefirió mantener una extensa reunión con ella el lunes 15. Aunque aparentemente se acordó mantener el tema fuera de la discusión pública, la comentarista de Internet ha seguido manifestándose al respecto en la misma línea de conspiración.

No ha sido la única polémica del mundo conservador estadounidense, ya que ha resultado particularmente discutida la entrevista del presentador Tucker Carlson al podcaster Nick Fuentes, negacionista del Holocausto y defensor de la identidad blanca de Estados Unidos.

La condescendencia de Carlson, una de las personalidades con presencia en el America Fest, ha causado gran malestar entre la cúpula de Turning Point y otras personalidades con posturas claramente proisraelíes, muchos de los cuales tienen posiciones de relevancia en el espectro conservador o son directamente aportantes de organizaciones de este tipo. El golpe más duro tras la entrevista podría ser económico.

Fuentes ya tenía un historial como elemento disruptivo dentro de la derecha norteamericana y mantenía una mala relación con Charlie Kirk, que siempre se mostró como un firme defensor de Israel. Este último lo veía como un elemento problemático que debía ser apartado de los círculos conservadores.

El joven podcaster es particularmente polémico entre los conservadores por atribuir buena parte de los problemas mundiales a los judíos y haber señalado que sentía simpatía por Adolf Hitler.

La defensa de Kevin Roberts y la entidad que preside, Heritage Foundation, a Carlson no contribuyó demasiado a calmar la agitación de políticos, activistas e incluso aportantes relevantes.

Roberts había señalado que una “coalición venenosa” buscaba “cancelar” a Carlson, pero que el “antisemitismo debía ser condenado” de todas formas.

“Los conservadores no deben sentirse obligados a apoyar instintivamente a ningún gobierno extranjero, por muy fuerte que sea la presión de la clase globalista”, afirmó.

Congresistas como Ted Cruz y Mitch McConnell se manifestaron inmediatamente en contra de estas declaraciones. Shane McCullar y Abby Spencer Moffat, integrantes del directorio de Heritage, presentaron su renuncia el martes último al ‘think thank’ en desacuerdo con su accionar en relación a Carlson y Fuentes.

Ben Shapiro, otro de los expositores confirmados para el America Fest, criticó duramente a Carlson a quien calificó de “’outsider’ disfrazado de ‘insider’ que destruye el carácter” del conservadurismo, a la vez que instó a Heritage de desmarcarse del entrevistador.

“Si la Heritage Foundation desea conservar su estatus como institución de pensamiento líder en el movimiento conservador, debe actuar como un control ideológico fronterizo”, dijo.

Roberts y Heritage finalmente tuvieron que pedir disculpas por justificar a Tucker Carlson.

El impacto alcanzaba a Turning Point debido a la relación de colaboración estrecha que mantiene con la fundación, casi simbiótica en algunos términos operativos. Hasta el cierre de esta nota todavía se mantenía a Carlson dentro del America Fest, lo que suma presión a la organización que enfrenta amenazas de suspensión de financiamiento. El entrevistador fue fotografiado este jueves 18 llegando al evento.

ESPALDARAZO A VANCE

Por lo pronto el primer día del evento dejó como una de sus noticias más relevantes el apoyo de Erika Kirk a una posible candidatura presidencial de JD Vance, actualmente vicepresidente de Estados Unidos, en el 2028. Vance participó en la primera jornada del America Fest.

“Vamos a conseguir que J.D. Vance, amigo de mi esposo, sea elegido en el 2028″, indicó la jefa de Turning Point.