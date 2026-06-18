Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varias personas pasean en un carruaje tirado por caballos por Central Park en un día caluroso, el 3 de agosto de 2022, en la ciudad de Nueva York. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
Varias personas pasean en un carruaje tirado por caballos por Central Park en un día caluroso, el 3 de agosto de 2022, en la ciudad de Nueva York. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Un joven de 18 años falleció tras el accidente que sufrió la víspera en un carruaje de caballos en el que viajaba por Central Park (Nueva York), un suceso que ha reavivado las llamadas de organizaciones animalistas para que se ponga fin a esta popular atracción turística en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.