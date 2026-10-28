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Resumen

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El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro". (EFE/ Kai Försterling).
El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro". (EFE/ Kai Försterling).
/ Kai Forsterling
Por Agencia EFE

El rey de España lamentó el “terrible accidente” ocurrido entre dos trenes este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, al menos 30, así como su “tristeza, apoyo y cariño” en “un momento tan duro” y “tan difícil”.

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