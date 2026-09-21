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Imagen de archivo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Madrid. Foto: EFE/ J.J. Guillén
Imagen de archivo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Madrid. Foto: EFE/ J.J. Guillén
Por Agencia EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto para enviar a juicio con un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como presunta autora de sendos delitos de tráfico de influencias y malversación.

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